Новосибирцам объяснили, в чем коварство осеннего льда и как вести себя в случае ЧП

Лед на водоемах в осенний период очень непрочный. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди, особенно любители подледного лова, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний лед. А это реальная опасность для жизни!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ: