Новосибирцам объяснили, в чем коварство осеннего льда и как вести себя в случае ЧП

Что делать, если у вас на глазах человек провалился под лед?
Лед на водоемах в осенний период очень непрочный. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди, особенно любители подледного лова, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний лед. А это реальная опасность для жизни!
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на прочность.
ЕСЛИ У ВАС НА ГЛАЗАХ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД?
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь - мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.
- Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Телефоны вызова оперативной помощи: 051, 102, 103
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