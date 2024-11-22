Накануне Дня Матери Андрей Травников наградил многодетных мам Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в торжественной церемонии вручения знаков отличия «За материнскую доблесть».

Глава региона напомнил, что эта церемония, по традиции, приурочена к празднованию Дня Матери: «Уважаемые мамы, большое вам спасибо за пример, который вы подаёте всем новосибирским женщинам, всему обществу, своим детям. Сегодня мы много говорим о том, что наше общество возвращается к традиционным ценностям – семья, уважение к старшим, патриотизм. Важно также, чтобы мы одновременно избавлялись от ложных ценностей.

Любые детские воспоминания и ощущения – самые искренние в жизни. Я вспоминаю, как мы в детстве жалели наших товарищей, у которых не было братьев или сестёр, и как завидовали тем ребятам, у которых их было много. Главная ценность в жизни – семья, это превыше всего. Уверен, ваши дети свои воспоминания счастливого детства в большой многодетной семье, рядом с любящей мамой и с надёжным отцом, пронесут через всю жизнь. В любой семье сохранение взаимоотношений между мужчиной и женщиной и особенно взаимоотношений с детьми – это большой труд всей жизни и каждого дня, и вам он удаётся», – отметил губернатор.