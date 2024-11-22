Накануне Дня Матери Андрей Травников наградил многодетных мам Новосибирской области

«В любой семье сохранение взаимоотношений между мужчиной и женщиной и особенно взаимоотношений с детьми – это большой труд всей жизни и каждого дня, и вам он удается», – отметил губернатор.
Губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в торжественной церемонии вручения знаков отличия «За материнскую доблесть».
Глава региона напомнил, что эта церемония, по традиции, приурочена к празднованию Дня Матери: «Уважаемые мамы, большое вам спасибо за пример, который вы подаёте всем новосибирским женщинам, всему обществу, своим детям. Сегодня мы много говорим о том, что наше общество возвращается к традиционным ценностям – семья, уважение к старшим, патриотизм. Важно также, чтобы мы одновременно избавлялись от ложных ценностей.
Любые детские воспоминания и ощущения – самые искренние в жизни. Я вспоминаю, как мы в детстве жалели наших товарищей, у которых не было братьев или сестёр, и как завидовали тем ребятам, у которых их было много. Главная ценность в жизни – семья, это превыше всего. Уверен, ваши дети свои воспоминания счастливого детства в большой многодетной семье, рядом с любящей мамой и с надёжным отцом, пронесут через всю жизнь. В любой семье сохранение взаимоотношений между мужчиной и женщиной и особенно взаимоотношений с детьми – это большой труд всей жизни и каждого дня, и вам он удаётся», – отметил губернатор.
Андрей Шимкив от имени всех депутатов законодательного собрания Новосибирской области поблагодарил многодетных мам и поздравил их с наступающим праздником: «Вы – гордость России! Во многодетных семьях дети горой друг за друга, они в школе вместе и по жизни идут вместе. Это не громкие слова, это факт. Вы – надежда и опора нашей страны. Мы будем делать всё, чтобы вам и вашим детям жилось легче», – заверил председатель заксобрания региона.
В Новосибирской области живут 45 509 многодетных семей, в которых воспитываются 153 537 детей. Из них: 33 153 семьи с тремя детьми; 8 068 семей с четырьмя детьми; 4 288 семей с пятью и более детьми.
В Новосибирской области ежегодно рождается более 25 тысяч детей, и каждый четвёртый ребёнок – во многодетной семье.
Среди представленных к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» в этот раз – одиннадцать женщин с пятью детьми, две женщины с шестью детьми, три женщины с семью детьми. Возраст самой молодой мамы – 33 года.
Награждённые мамы представляют Новосибирск, а также Искитимский, Каргатский, Коченёвский, Кочковский, Краснозерский, Черепановский и Чулымский районы.
Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 354 многодетных матери (знак отличия «За материнскую доблесть» учреждён Законом Новосибирской области «О наградах Новосибирской области»).
Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», выплачивается единовременное денежное вознаграждение и предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В России и в Новосибирской области в последнее время немало сделано для поддержки и защиты института семьи, материнства и детства. Расширена система мер поддержки, установлен единый статус многодетной семьи и возрождено звание «Мать-героиня». Большая линейка мероприятий выполнена за пять лет в рамках национального проекта «Демография», а со следующего года стартует новый нацпроект – «Семья», направленный на стимулирование рождаемости и рост качества жизни.
Фото: nso.ru
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