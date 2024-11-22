Жительница Новосибирска победила в конкурсе «Научная Вселенная» и побывала на космодроме «Восточный»

На проекте сибирячка участвовала в рамках трека «Генетика и персонализированная медицина».
Шестнадцать победителей всероссийского конкурса «Научная Вселенная» приехали на космодром «Восточный», где, помимо прочего, стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М».
В числе участников экспедиции – студентка Новосибирского государственного университета Маргарита Арисова. Посещение первого в России гражданского космодрома стало для нее главным призом конкурса. На проекте Маргарита участвовала в рамках трека «Генетика и персонализированная медицина».
Победителей – восемь школьников и восемь студентов из Сургута, Владивостока, Новосибирска, Барнаула, Читы, Санкт-Петербурга и других городов России – выбрало из более чем 275 тысяч участников экспертное жюри. В этом году конкурс при грантовой поддержке Минобрнауки прошел во второй раз.
Участники экспедиции побывали в Благовещенске, Свободном, Циолковском и селе Передовое, где посетили Астрономический центр, технический комплекс «Восточного» и Музей космонавтики. Победители конкурса своими глазами увидели стартовый комплекс ракеты-носителя «Ангара» и капсулу спускаемого аппарата.
В первый день экспедиции ребята посетили Астрономический научный центр в селе Передовое Благовещенского района. Здесь находится семь телескопов, главная задача которых – съемка околоземных объектов, например, спутников. Съемка Астрономического центра призвана поддерживать небесную «карту» в актуальном состоянии.
Экспедиция продолжилась на космодроме «Восточный», где в дни поездки победителей конкурса проходила активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ребята увидели отработанные составные части ракеты-носителя «Союз-2.1а» (первый пуск, осуществленный с «Восточного» в 2016 году), побывали в монтажно-испытательном комплексе космодрома, где производят монтаж ракеты-носителя. Также члены экспедиции посетили стартовый комплекс ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» полностью отечественного производства. Сейчас специалисты работают над созданием многоразового блока ракеты «Ангара-А5», рассчитанного на десять полетов.
Также победители конкурса побывали в Музее космонавтики в городе Циолковский. Участники экспедиции узнали все подробности об истории Циолковского и пусках на космодроме, ближе познакомились с научной деятельностью «Восточного», осмотрели настоящую капсулу спускаемого аппарата.
Кульминацией научного путешествия стал пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Члены экспедиции отправились на космодром «Восточный», где со смотровой площадки наблюдали долгожданный пуск.
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