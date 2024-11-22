Жительница Новосибирска победила в конкурсе «Научная Вселенная» и побывала на космодроме «Восточный»

Шестнадцать победителей всероссийского конкурса «Научная Вселенная» приехали на космодром «Восточный», где, помимо прочего, стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М».

В числе участников экспедиции – студентка Новосибирского государственного университета Маргарита Арисова. Посещение первого в России гражданского космодрома стало для нее главным призом конкурса. На проекте Маргарита участвовала в рамках трека «Генетика и персонализированная медицина».

Победителей – восемь школьников и восемь студентов из Сургута, Владивостока, Новосибирска, Барнаула, Читы, Санкт-Петербурга и других городов России – выбрало из более чем 275 тысяч участников экспертное жюри. В этом году конкурс при грантовой поддержке Минобрнауки прошел во второй раз.

Участники экспедиции побывали в Благовещенске, Свободном, Циолковском и селе Передовое, где посетили Астрономический центр, технический комплекс «Восточного» и Музей космонавтики. Победители конкурса своими глазами увидели стартовый комплекс ракеты-носителя «Ангара» и капсулу спускаемого аппарата.