В Новосибирской области запустили проект по формированию навыков для людей с ментальными нарушениями

В рамках проекта реализовано два новых направления – «Мастер маникюра» и «Помощник повара». Выбор направлений продиктован актуальной потребностью «учреждения-заказчика», а также интересами самих обучающихся. Численность групп небольшая – два и три человека соответственно. Продолжительность обучения до 3-х месяцев. После приобретения необходимых навыков молодые люди будут трудоустроены в социальных учреждениях региона.

Выбор данных направлений обучения не только отвечает требованиям современного рынка труда, но и открывает возможности самозанятости или квалифицированного трудоустройства проживающих психоневрологических интернатов.