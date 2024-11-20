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Общество

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В Новосибирской области запустили проект по формированию навыков для людей с ментальными нарушениями

После обучения молодые люди получат работу в социальных учреждениях региона.

nso.ru

На площадке Комплексного центра социальной адаптации инвалидов в рамках трудовой социализации людей с ограниченными возможностями здоровья начали работать обучающие курсы по направлению «Мастер маникюра» и «Помощник повара». «Основная идея проекта заключается в создании экосистемы предоставления услуг людям с инвалидностью, которая включает интеграцию социальных учреждений региона, а также увеличение количества и разнообразия услуг, доступных для проживающих в учреждениях социальной сферы, например в психоневрологических интернатах», – рассказал в ходе пресс-тура заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов. 

nso.ru

В рамках проекта реализовано два новых направления – «Мастер маникюра» и «Помощник повара». Выбор направлений продиктован актуальной потребностью «учреждения-заказчика», а также интересами самих обучающихся. Численность групп небольшая – два и три человека соответственно. Продолжительность обучения до 3-х месяцев. После приобретения необходимых навыков молодые люди будут трудоустроены в социальных учреждениях региона.

Выбор данных направлений обучения не только отвечает требованиям современного рынка труда, но и открывает возможности самозанятости или квалифицированного трудоустройства проживающих психоневрологических интернатов.

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