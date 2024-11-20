В Новосибирской области создано более ста площадок для оказания помощи семьям с детьми

Новосибирская область активно работает над созданием доступной и результативной инфраструктуры социальных сервисов, ориентированной на индивидуальные потребности семей с детьми. Создано более 100 площадок для оказания помощи семьям с детьми в различных жизненных обстоятельствах: социальные платформы, центры, службы, кабинеты, мастерские, интерактивные площадки.

«Развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», которая реализуется региональным министерством труда и социального развития. На базе учреждений социальной сферы создано более 100 специальных локаций, где семьи могут получить помощь и поддержку, особенно те, где воспитываются дети с особенностями развития. Это позволяет обеспечить более глубокий индивидуальный подход к каждой семье, независимо от их ситуации», – рассказала в ходе пресс-тура 19 ноября заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак.