В Новосибирской области создано более ста площадок для оказания помощи семьям с детьми

Речь идет о пространствах разного формата: среди них социальные платформы, центры, службы, кабинеты, мастерские и интерактивные площадки.
Новосибирская область активно работает над созданием доступной и результативной инфраструктуры социальных сервисов, ориентированной на индивидуальные потребности семей с детьми. Создано более 100 площадок для оказания помощи семьям с детьми в различных жизненных обстоятельствах: социальные платформы, центры, службы, кабинеты, мастерские, интерактивные площадки.
«Развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области», которая реализуется региональным министерством труда и социального развития. На базе учреждений социальной сферы создано более 100 специальных локаций, где семьи могут получить помощь и поддержку, особенно те, где воспитываются дети с особенностями развития. Это позволяет обеспечить более глубокий индивидуальный подход к каждой семье, независимо от их ситуации», – рассказала в ходе пресс-тура 19 ноября заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак.
Одним из учреждений, реализующих программу, является социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», который в арсенале оказываемых услуг предлагает подготовку опекунов и дальнейшее сопровождение замещающих семей. Центр предоставляет необходимые ресурсы и знания, которые помогают новым родителям адаптироваться и успешно воспитывать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно в центре «Снегири» 75 человек, решивших взять ребенка на воспитание в свою семью, проходят обучение по специальной программе продолжительностью 1,5 месяца. В ходе этого обучения они узнают об особенностях развития и воспитания детей-сирот, а также детей, оставшихся без родительской опеки, о процессах адаптации ребенка в новой семье. В рамках данной программы организуются встречи для обмена опытом между замещающими родителями, проводятся совместные тренинги для родителей и детей, а также различные досуговые мероприятия.
«Важно отметить, что основная цель подобных программ – создать комфортную и безопасную среду для детей, помочь им обрести семью и почувствовать любовь и заботу, а также поддержать родителей в их новом статусе», – подчеркнула заместитель министра.
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