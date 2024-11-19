В Новосибирской области будут внедрять стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних — что это значит?

В последние три года финансирование подростковой занятости увеличилось на 173%.
Единый учет подростков, желающих принять участие в трудовой занятости, дополнительные меры стимулирования работодателей и внедрение стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних – совершенствование системы трудовой занятости несовершеннолетних обсудили в правительстве региона на круглом столе.
В работе круглого стола приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, заместители Губернатора Константин Хальзов и Валентина Дудникова, руководители Прокуратуры Новосибирской области, контрольных и надзорных ведомств, профильных органов власти, муниципальных образований, работодателей. Они обсудили текущую ситуацию с трудоустройством подростков, опыт муниципальных образований и предприятий, а также возможности принятия дополнительных мер по совершенствованию системы трудовой занятости несовершеннолетних
О проводимой в регионе работе по организации трудовой занятости несовершеннолетних подробно доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как пояснила министр, комплекс мер по содействию трудовой занятости несовершеннолетних реализуется министерством труда и социального развития региона и центрами занятости в рамках региональных программ «Содействие занятости населения» и «Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года». «С каждым годом у нас растет число подростков, принимающих участие в программах временной занятости. Объемы подростковой занятости определяются потребностью несовершеннолетних в трудоустройстве, готовностью работодателей и финансовой обеспеченностью организации временных рабочих мест», – отметил она.
В течение последних трех лет финансирование подростковой занятости увеличилось на 173%. В текущем году на организацию временного трудоустройства направлено 25,9 миллионов рублей средств областного бюджета и 54,6 миллионов рублей средств местных бюджетов. Средства областного бюджета были направлены на выплату материальной поддержки подростков в период временного трудоустройства, дополнительно к заработной плате.
В 2024 году 754 работодателя направили в центры занятости населения почти 8,3 тысяч предложений о вакантных местах для приема на работу несовершеннолетних. Во временном трудоустройстве приняли участие свыше 7,4 тысяч детей, их них более 4 тысяч – подростки, проживающие в многодетных и малообеспеченных семьях, состоящие на различных видах профилактического учета.
Для организации временного трудоустройства в регионе организуются специализированные ярмарки вакансий, выездные мероприятия в школы для информирования учащихся о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время. По данным министерства, предложения для временной работы подростков поступают не только от государственных и муниципальных учреждений, но и от коммерческих компаний, в том числе на промышленных предприятиях.
Говоря о возможных дополнительных мерах, направленных на повышение количества рабочих мест для подростковой занятости и уровня вовлеченности работодателей, участники круглого стола отметили важность реализации инициативы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по внедрению стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних, рекомендованного работодателям для гарантированного соблюдения прав и законных интересов детей. Кроме того, они обратили внимание на значимость дальнейшего развития инструментов информационной поддержки работодателей об особенностях трудоустройства подростков, их экономического стимулирования, а также увеличения объемов финансирования из местных бюджетах организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Еще одно переложение – создание единого учета подростков, желающих принять участие в трудовой занятости.
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