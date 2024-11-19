В Новосибирской области будут внедрять стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних — что это значит?

Единый учет подростков, желающих принять участие в трудовой занятости, дополнительные меры стимулирования работодателей и внедрение стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних – совершенствование системы трудовой занятости несовершеннолетних обсудили в правительстве региона на круглом столе.

В работе круглого стола приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, заместители Губернатора Константин Хальзов и Валентина Дудникова, руководители Прокуратуры Новосибирской области, контрольных и надзорных ведомств, профильных органов власти, муниципальных образований, работодателей. Они обсудили текущую ситуацию с трудоустройством подростков, опыт муниципальных образований и предприятий, а также возможности принятия дополнительных мер по совершенствованию системы трудовой занятости несовершеннолетних

О проводимой в регионе работе по организации трудовой занятости несовершеннолетних подробно доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как пояснила министр, комплекс мер по содействию трудовой занятости несовершеннолетних реализуется министерством труда и социального развития региона и центрами занятости в рамках региональных программ «Содействие занятости населения» и «Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года». «С каждым годом у нас растет число подростков, принимающих участие в программах временной занятости. Объемы подростковой занятости определяются потребностью несовершеннолетних в трудоустройстве, готовностью работодателей и финансовой обеспеченностью организации временных рабочих мест», – отметил она.

В течение последних трех лет финансирование подростковой занятости увеличилось на 173%. В текущем году на организацию временного трудоустройства направлено 25,9 миллионов рублей средств областного бюджета и 54,6 миллионов рублей средств местных бюджетов. Средства областного бюджета были направлены на выплату материальной поддержки подростков в период временного трудоустройства, дополнительно к заработной плате.