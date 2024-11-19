В Новосибирской области пройдет первый молодежный медиафорум

Региональный молодежный форум «МедиаСбор» состоится 27 ноября, его целью является формирование сообщества активных молодых жителей, которые развиваются в сфере медиа и блогинге. Данный форум организован при поддержке департамента молодежной политики Новосибирской области.

О программе мероприятия, спикерах, а также о перезапуске формата работы с молодыми авторами контента рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук в рамках пресс-конференции. «Такой форум мы проводим впервые. Он предназначен для ребят, которые хотят работать в социальных сетях, заниматься блогингом, интернет-журналистикой, писать и продвигать свой контент. А наша цель помочь им с продвижением контента. По итогам мероприятия мы ставим перед собой конкретную задачу – сформировать сообщество молодых блогеров, продвигающих позитивный контент для молодежи региона», – отметил он.

Программа включает в себя панельные дискуссии на актуальные темы медиасферы с участием экспертов и представителей различных медиа-платформ, секции от ведущих специалистов медиа-индустрии, которые поделятся своим опытом и знаниями о современных трендах и технологиях, мастер-классы от блогеров, представителей «Вконтакте», Российского общества «Знание». Итогом форума станет формирование сообщества молодежных медиацентров, а также формирование пула молодых блогеров и лидеров общественных мнений региона, готовых писать на актуальные социально значимые темы.

Для участия приглашаются сотрудники молодежных центров, органов управления молодежной политикой в районах Новосибирской области, ответственные специалисты за медиа, студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций (профильные факультеты, студенческие медиа-редакции), молодые авторы медиа-контента, действующие блогеры или медиаспециалисты, а также те, кто хотят ими стать.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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