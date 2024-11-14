В Новосибирском университете экономики и управления состоялся Межвузовский экологический кубок

В НГУЭУ состоялся XII Межвузовский экологический кубок – 2024. Молодые экологи провели пленарное заседание с участием экспертов на тему "Новая экономика – новые кадры: роль вузов в формировании «зеленой» элиты". Также в рамках кубка провели фестиваль социальной видеорекламы «Еловая ветвь» и интеллектуально-спортивная викторина «ЭкоГТО».