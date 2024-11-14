В Новосибирском университете экономики и управления состоялся Межвузовский экологический кубок

Его участники обсудили, как вузы помогают формировать «зеленую» элиту.
В НГУЭУ состоялся XII Межвузовский экологический кубок – 2024. Молодые экологи провели пленарное заседание с участием экспертов на тему "Новая экономика – новые кадры: роль вузов в формировании «зеленой» элиты". Также в рамках кубка провели фестиваль социальной видеорекламы «Еловая ветвь» и интеллектуально-спортивная викторина «ЭкоГТО».
В конкурсе проектов, связанных с тематикой стратегического направления государственной политики Российской Федерации: Экономика замкнутого цикла и поддержка семейных ценностей, победителем стала команда Сибирского государственного университета водного транспорта.
Отдельной номинацией «Самый инновационный экологический проект» комитетом охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска была отмечена команда Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
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