Новосибирские дети-сироты получили ключи от собственных квартир

Как рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак, Правительство Новосибирской области уделяет приоритетное внимание детям-сиротам, в первоочередном порядке решая вопросы по увеличению финансирования программы по обеспечению жилыми помещениями жителей региона данной категории. Так, в 2024 году предусмотрено 4,5 млрд рублей на эти цели, что позволит предоставить квартиры тысяче сирот. С начала года уже 840 человек по программе стали новоселами, теперь еще 25 жителей Тогучинского района переступят порог своего нового жилья.

Кроме того, в Новосибирской области эффективно работает дополнительная мера поддержки в виде жилищного сертификата, который позволяет ребятам использовать собственные финансовые средства и сразу становиться собственниками жилья. В текущем году по сертификату квартиры приобрели уже 330 человек. Всего же в 2023 году планируется выдать 350 сертификатов.

Для ребят, которые в этом году не будут обеспечены жильем в Новосибирской области предусмотрена мера поддержки в виде компенсации платы за наем жилого помещения в размере от 5700 до 17 тысяч рублей до момента получения квартиры. В 2024 году правительством региона на это выделено 45,7 млн рублей.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии министерства 8-800-2500-201.