«Электросамокаты в городе: ищем баланс»: новосибирцы могут высказаться о правилах для самокатчиков

Где должны ездить электросамокаты? С какой скоростью допустимо передвигаться на тротуаре? Горожанам предлагают ответить на эти и другие вопросы.
Новосибирцев приглашают принять участие в опросе об электросамокатах — «Электросамокаты в городе: ищем баланс». Опрос проводится до 21 ноября.
В правительстве России обсуждаются вопросы возрастных ограничений и необходимость получения прав для управления электросамокатами.
Горожане могут выразить свое отношение к организации движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в Новосибирске, ответив на шесть вопросов анкеты.
Вы пользуетесь электросамокатами по системе кикшеринга (аренде)?
По вашему мнению, где должны ездить электросамокаты?
Доставляют ли вам неудобства электросамокаты на пешеходных тротуарах?
По вашему мнению, с какой скоростью допустимо передвигаться на тротуаре?
В парках и скверах пользователи электросамокатов часто передвигаются по тем же дорожкам, что и пешеходы. Как вы относитесь к такому соседству?
Сейчас в ПДД прописаны правила дорожного движения для СИМ. Какие дополнительные ограничения для пользователей электросамокатов вы поддерживаете?
Опрос размещен на портале Госуслуг, а также на официальном сайте города Новосибирска novo-sibirsk.ru.
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