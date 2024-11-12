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«Электросамокаты в городе: ищем баланс»: новосибирцы могут высказаться о правилах для самокатчиков

Где должны ездить электросамокаты? С какой скоростью допустимо передвигаться на тротуаре? Горожанам предлагают ответить на эти и другие вопросы.

pixabay.com

Новосибирцев приглашают принять участие в опросе об электросамокатах — «Электросамокаты в городе: ищем баланс». Опрос проводится до 21 ноября.

В правительстве России обсуждаются вопросы возрастных ограничений и необходимость получения прав для управления электросамокатами.

Горожане могут выразить свое отношение к организации движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в Новосибирске, ответив на шесть вопросов анкеты.

Вы пользуетесь электросамокатами по системе кикшеринга (аренде)?

По вашему мнению, где должны ездить электросамокаты?

Доставляют ли вам неудобства электросамокаты на пешеходных тротуарах?

По вашему мнению, с какой скоростью допустимо передвигаться на тротуаре?

В парках и скверах пользователи электросамокатов часто передвигаются по тем же дорожкам, что и пешеходы. Как вы относитесь к такому соседству?

Сейчас в ПДД прописаны правила дорожного движения для СИМ. Какие дополнительные ограничения для пользователей электросамокатов вы поддерживаете?

Опрос размещен на портале Госуслуг, а также на официальном сайте города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

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