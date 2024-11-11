Более 8500 сибиряков стали участниками просветительской акции «Краеведческий эрудит»

Более 8 500 жителей Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей приняли участие в третьей историко-культурной просветительской акции «Краеведческий эрудит».

Акция впервые прошла в большом региональном формате: 360 площадок открылись в школах, библиотеках, колледжах, ВУЗах, досуговых учреждениях четырех регионов страны. Это в пять раз больше количества площадок 2022 года, и в полтора раза больше показателей 2023 года. Кроме того, в этом году впервые в акции приняли участие специальные библиотеки для незрячих и слабовидящих в Новосибирске и Кемерово.

Организатором Акции выступила Новосибирская государственная областная научная библиотека в сотрудничестве с Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. Шишкова, Государственной научной библиотекой Кузбасса имени В. Д. Федорова, Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина.

Правильные ответы уже размещены на сайте акции, где также можно найти материалы лектория для «краеведческих эрудитов», литературу и источники по истории региона.