Новосибирцев приглашают обсудить дизайн-проект зеленой локации на улице Котовского

Жители Новосибирска могут принять участие в общественном обсуждении дизайн-проекта благоустройства новой озелененной территории по ул. Котовского в Ленинском районе.

По инициативе жителей и депутатского корпуса было предложено благоустроить территорию после проведенных демонтажных работ ДК «Клара Цеткин», разместить на территории универсальную спортивную площадку с уличными тренажерами и создать транзитный карманный сквер.

Площадь земельного участка - 5 067,0 м², площадь создания новой озелененной территории -2 365,0 м², площадь по устройству спортивной площадки - 2 702,0 м².

Проектом благоустройства предусмотрено: устройство твердых покрытий, установка малых архитектурных форм, высадка деревьев и кустарников, устройство цветников.

Обсуждение проекта проходит в онлайн-формате. У всех желающих есть возможность ознакомиться с проектом, а также оставить свои пожелания и задать вопросы до 12.11.2024 на сайте «Зеленый Новосибирск».