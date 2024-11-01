Холодовой шок и спазм дыхательных путей: новосибирцам рассказали, чем грозит «контакт» с водоемом осенью

Осень — любимая пора любителей рыбной ловли, охоты на водоплавающую дичь, просто желающих отдохнуть на природе у воды. Однако такой вид отдыха таит в себе немало опасностей. Осенью, в холодные дни, температура воды составляет всего 7-8 градусов. В случае, если человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. А холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно, а некоторых ситуациях просто невозможно.

Следует помнить, что охлаждение организма в воде протекает интенсивнее, чем на воздухе, поскольку теплопроводность воды в десятки раз выше, чем воздуха. Наряду с переохлаждением причиной смерти в холодной воде может стать холодовой шок. Он возникает в момент внезапного попадания в холодную воду, что приводит к спазмам дыхательных путей. Здесь бы было уместно дать несколько советов гражданам как действовать, если оказались в воде в холодное время года.

Главное свести к минимуму вредные последствия переохлаждения, а значит надо как можно быстрее оказаться на суше. При выходе на берег из плавсредства сразу же согрейтесь любым доступным способом: физическими упражнениями, напряжением и расслаблением мышц, использованием укрытий, огня, горячей пищи, взаимопомощи, рекомендуется снять мокрую одежду и одеть сухую если нет такой возможности, то отжать и одеть ее обратно.

Запрещается:

Проводить интенсивное отогревание, использовать алкоголь, курить сигареты, растирать человека, поскольку это приводит к притоку холодной крови с периферии к внутренним органам и головному мозгу, которые будут продолжать охлаждаться. Согревание должно идти от центра к периферии.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастному случаю, заканчивающемуся порой трагедией!

Телефон службы спасения — 112.