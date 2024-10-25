В Новосибирской области многодетным семьям подарили автомобили

В ГКЗ имени Каца прошла заключительная в текущем году церемония вручения ключей от автомобилей многодетным родителям с семью и более детьми, а также семьям, принявшим на воспитание детей из Луганской Народной Республики. Всего вручили ключи от шестидесяти машин.

«Традиция вручать машины многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, появилась по инициативе общественных организаций, при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, в 2012 году. В регионе сохраняется тенденция к увеличению многодетных семей: в настоящее время из 45,5 тысяч многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области, в 529 семьях воспитываются семь и более детей. Начиная с 2012 года автомобили вручены 197 многодетным семьям», – рассказал о региональной мере поддержки заместитель губернатора Константин Хальзов.