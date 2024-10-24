Как в Новосибирской области поддерживают людей с ментальными нарушениями и их семьи?

В регионе развивается полустационарная реабилитация молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения.
Уникальное в своем роде отделение дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями, организованное под контролем министерства труда и социального развития Новосибирской области, позволяет инвалидам получать социальные услуги и проживать в семье, а их родителям полноценно работать.
«В регионе активно развиваются полустационарные формы реабилитации молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения. Это очень важно для родителей, так как их дети продолжают жить дома с семьей, при этом в дневное время находятся под присмотром квалифицированных специалистов в комфортных безопасных условиях. Такая форма работы призвана поддержать семьи, где проживают люди с тяжелыми ментальными нарушениями», – рассказал в ходе пресс-тура в отделение дневного пребывания, действующего на базе Обского психоневрологического интерната, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Отделение дневного пребывания работает с 2023 года и рассчитано на 15 человек, длительность реабилитационного курса составляет 6 месяцев. Специалисты развивают у ребят когнитивные навыки, активно проводят занятия по формированию навыков самостоятельной жизни и самообслуживания. Молодые люди учатся выполнять и простые трудовые функции – помогают в уборке комнат, протирают пыль, подметают, сервируют стол, убирают и моют посуду, ухаживают за комнатными растениями. На улице – помогают в уборке территории, ухаживают за клумбами. Большое внимание уделяется организации досуга: кружковая работа, настольные игры, праздничные и развлекательные мероприятия.
В отделении предусмотрено полноценное комплексное трехразовое питание, обустроено место для отдыха и сенсорная комната. Решен вопрос и с доставкой ребят: два раза в день курсирует специализированный автотранспорт.
Для того чтобы попасть в отделение дневного пребывания, необходимо обратиться в отдел организации социального обслуживания населения по месту жительства.
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