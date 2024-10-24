Как в Новосибирской области поддерживают людей с ментальными нарушениями и их семьи?

Уникальное в своем роде отделение дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями, организованное под контролем министерства труда и социального развития Новосибирской области, позволяет инвалидам получать социальные услуги и проживать в семье, а их родителям полноценно работать.

«В регионе активно развиваются полустационарные формы реабилитации молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения. Это очень важно для родителей, так как их дети продолжают жить дома с семьей, при этом в дневное время находятся под присмотром квалифицированных специалистов в комфортных безопасных условиях. Такая форма работы призвана поддержать семьи, где проживают люди с тяжелыми ментальными нарушениями», – рассказал в ходе пресс-тура в отделение дневного пребывания, действующего на базе Обского психоневрологического интерната, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.