Новосибирцев приглашают поучаствовать в просветительской акции «Географический диктант»

Международная просветительская акция «Географический диктант» впервые будет проходить в течение двух дней – 16 и 17 ноября 2024 года. Очно диктант можно написать 16 или 17 ноября (на усмотрение организатора площадки), а дистанционный формат будет доступен только 16 ноября в 12:00 по местному времени. В 14:00 17 ноября, сразу после окончания очного этапа, стартует экстра-вариант диктанта. Он завершится 1 декабря в 14:00 по московскому времени.

Зарегистрировать площадку для проведения диктанта можно по 8 ноября 2024 года.

В 2024 году впервые задания на 90% будут состоять из вопросов, присланных в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», который завершился в июне текущего года. На конкурс поступило рекордное количество заданий – 1269 головоломок от авторов из 18 стран мира.

В первый раз акция «Географический диктант» прошла в 2015 году. В 2023 году диктант написали почти 609 тысяч человек. Всего за девять лет проведения акции в ней приняли участие более 3,6 миллиона человек из 129 зарубежных стран.

Даты и время проведения: 16–17 ноября 2024 года, 12:00 по местному времени. Экстра-версия - с 17 ноября (14:00 по московскому времени) до 1 декабря 2024 года (14:00 по московскому времени) на сайте диктанта.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru