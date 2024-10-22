Новосибирцы смогут поучаствовать в конкурсе сохранения языкового многообразия «Ключевое слово»

Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей приглашает к участию на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово». Премия инициирована ФАДН в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.

Конкурс проводится по восьми номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «Русский язык как иностранный», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ и зарегистрированные на территории России юридические лица, деятельность которых связана с сохранением и развитием языков народов страны.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте проекта. Лауреату премии в каждой номинации вручается диплом и памятный подарок.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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