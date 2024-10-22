Зависимости, перекусы и компьютерные игры: что тормозит карьерное развитие новосибирцев?

Новосибирские работодатели составили список привычек, которые могут негативно повлиять на карьерный рост сотрудников, пишет НДН.инфо. По итогам исследования, проведенного проектом «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра компании «АльфаСтрахование», выяснилось, что работодатели не готовы мириться с целым рядом привычек сотрудников.

«Золото» среди причин отказа в приеме на работу или увольнения оказались серьезные зависимости. Это причина отказа в трудоустройстве в 98% случаев. 84% работодателей рассказали, что навязчивое увлечение компьютерными играми тоже крайне не приветствуется.

Опоздания вызывают негатив у 48,2% работодателей. Распространение слухов, критика коллег и начальства также воспринимаются отрицательно (36,5%). Привычка перекусывать на рабочем месте вызывает раздражение у 33,4% респондентов. 30,2% опрошенных отмечают в качестве негативных факторов личные телефонные разговоры и громкие беседы во время работы.

Неопрятный внешний вид или ношение одной и той же одежды вызывает недовольство у 26,8% новосибирских руководителей. Как ни странно, прокрастинация раздражает их меньше (23,1%).

Если говорить о личных качествах сотрудников, которые раздражают работодателей, в «антитоп» попали следующие: импульсивность (31,9%), неготовность брать на себя ответственность (29,1%), конфликтность (22,7%), неспособность работать в коллективе (20,4%) и отсутствие стремления к развитию (17,8%).