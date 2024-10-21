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Общество

В новосибирском сквере Славы взлетят в небо бумажные журавлики

Акция, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, состоится у мемориала «Плакучая ивушка».

22 октября в 13.00 у мемориала «Плакучая ивушка» в сквере Славы в Ленинском районе состоится мероприятие, посвященное Дню белых журавлей. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтут возложением цветов, минутой молчания и запуском в небо белых бумажных журавликов.

Новосибирская областная общественная организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо» при поддержке мэрии Новосибирска ежегодно организуют митинг, посвященный Дню Белых журавлей — всероссийской акции памяти павших воинов России.

День белых журавлей появился в календаре благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, автору знаменитого стихотворения «Журавли», посвященного павшим на полях сражений.

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