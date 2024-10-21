В новосибирском сквере Славы взлетят в небо бумажные журавлики

22 октября в 13.00 у мемориала «Плакучая ивушка» в сквере Славы в Ленинском районе состоится мероприятие, посвященное Дню белых журавлей. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтут возложением цветов, минутой молчания и запуском в небо белых бумажных журавликов.

Новосибирская областная общественная организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо» при поддержке мэрии Новосибирска ежегодно организуют митинг, посвященный Дню Белых журавлей — всероссийской акции памяти павших воинов России.

День белых журавлей появился в календаре благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, автору знаменитого стихотворения «Журавли», посвященного павшим на полях сражений.