Вопрос жизни: новосибирцев научат «запускать» сердце

Новосибирские медики проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации с отработкой практического навыка для всех желающих (старше 12 лет). Акцию организует Новосибирский медицинский колледж при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области, обучающий флешмоб «Запусти сердце» будет идти целый день.



Директор Новосибирского медколледжа Алексей Пилипенко прокомментировал, что по статистике каждый третий человек в своей жизни сталкивается с той или иной ситуацией, требующей неотложной помощи: «Эта проблема может возникнуть у родственников, у мимо проходящего человека, у человека, который едет с вами рядом в транспорте. Самое важное – это не растеряться, не испугаться, подойти и начать оказывать первую помощь. Именно этому будет посвящено наше мероприятие. Наши инструкторы, которых мы готовили более полугода, будут обучать всех желающих основным приёмам неотложной помощи – базовой сердечно-лёгочной реанимации».

Обучающая акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.

Мероприятие будет проходить 27 октября с 10:00 до 18:00 в «Локомотив – Арене».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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