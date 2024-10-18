В Новосибирской области состоится съезд детских правозащитников со всей страны

Детские правозащитники со всей России обсудят на съезде в Новосибирской области лучшие практики профилактики социального сиротства и возможности их тиражирования.

Задачи по подготовке и проведению этого масштабного мероприятия обозначил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Надеждой Болтенко. В совещании также приняли участие заместитель губернатора Константин Хальзов и министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Как отметил Константин Хальзов, всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» пройдёт в Новосибирской области 13-14 ноября.

Главная цель проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» – сокращение количества малышей, находящихся в домах ребёнка, повышение устойчивости семей с детьми в преодолении трудной жизненной ситуации, создающей риски помещения ребенка в учреждения.

Проект реализуется по четырём направлениям: это перепрофилирование домов ребенка, развитие системы ранней помощи, проект о поддержке родителей «Детство вместе», служба «Дети в семье». Новосибирская область – один из пилотных регионов для этого проекта.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru