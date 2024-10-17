Новосибирским многодетным семьям стали доступны цифровые удостоверения

В Новосибирской области для упрощения доступа к социальным услугам и льготам семьям с тремя и более детьми теперь доступны цифровые удостоверения.

Как рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева, для получения удостоверения у родителей и детей из многодетной семьи должна быть подтверждённая учетная запись и статус члена многодетной семьи. Цифровой документ содержит QR-код и отображается в разделе «Документы»/«Семья и дети» в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

«Электронные форматы документов более удобны. Если бумажное удостоверение, как правило, получает один из родителей, то цифровым могут воспользоваться мама и папа, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефонах и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение. Также есть возможность скачать электронное удостоверение в виде файла. За две недели работы сервиса более двух тысяч жителей региона получили цифровые удостоверения в личных кабинетах на портале Госуслуг», – отметила Ирина Савельева.