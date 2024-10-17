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Общество

Новосибирским многодетным семьям стали доступны цифровые удостоверения

Сервисом уже можно пользоваться в музеях, театрах, дворцах культуры не только Новосибирска, но и в районах области.

nso.ru

В Новосибирской области для упрощения доступа к социальным услугам и льготам семьям с тремя и более детьми теперь доступны цифровые удостоверения.

Как рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева, для получения удостоверения у родителей и детей из многодетной семьи должна быть подтверждённая учетная запись и статус члена многодетной семьи. Цифровой документ содержит QR-код и отображается в разделе «Документы»/«Семья и дети» в личном кабинете на портале Госуслуг и в мобильном приложении. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

«Электронные форматы документов более удобны. Если бумажное удостоверение, как правило, получает один из родителей, то цифровым могут воспользоваться мама и папа, и дети одновременно. QR-код можно сохранить в телефонах и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему может оформить и бумажное удостоверение. Также есть возможность скачать электронное удостоверение в виде файла. За две недели работы сервиса более двух тысяч жителей региона получили цифровые удостоверения в личных кабинетах на портале Госуслуг», – отметила Ирина Савельева.

nso.ru

Цифровое удостоверение упрощает получение льгот в различных учреждениях. Например, при бесплатном, льготном посещении учреждений культуры, спорта. «В Новосибирской области проживает порядка 47 тысяч многодетных семей. Все меры социальной поддержки семьям, в которых воспитываются трое и более детей, предоставляются на основании бумажного удостоверения или удостоверения в электронном виде. Семьи могут использовать его в том числе для получения нефинансовых мер поддержки, например, при посещении культурных или досуговых учреждений», – рассказала начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития региона Татьяна Мальцева.

По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Владимира Деева, сервис уже доступен в музеях, театрах, дворцах культуры не только Новосибирска, но и в районах области. До конца года сервис работает в пилотном режиме. Постепенно перечень льгот, доступных по электронным удостоверениям, будет расширяться. Подробную информацию по услуге можно получить по номеру 110.

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