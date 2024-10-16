Новосибирцы напишут «Большой этнографический диктант» в начале ноября

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

С каждым годом акция привлекает все больше участников. В 2023 году свой уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Новосибирской области акцию поддержали 46 065 участников.

Традиционно акция пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Для офлайн-участников 1 ноября будет организована площадка в историческом парке «Моя страна — моя история» в Новосибирске. Начало написания диктанта – 15.00. Онлайн–участники смогут ответить на вопросы с 3 по 8 ноября.

Задания Диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.

Общая сумма баллов за диктант — 100, максимальное время выполнения заданий — 45 минут.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

Правильные ответы на задания Диктанта будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru