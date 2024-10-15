Октябрьский мороз не помешал новосибирцам выйти на общегородской субботник

94 586 новосибирцев приняли участие в осеннем городском субботнике (в прошлом году – 77 194 человека). По итогу вывезено 3 348 тонн мусора и грязи.



В санитарном дне активное участие принимали организации и учреждения города, а также его неравнодушные жители. Проводилась уборка территорий учебных заведений, школ и детских садов, больниц и поликлиник, скверов и парков города, дворов многоквартирных домов, магистральных улиц и прилегающих к ним площадок, а также территорий промышленных предприятий. Наводили порядок и на придомовых территориях в частном секторе.



Каждый район активно поработал, чтобы подготовить город к зиме, и даже пасмурная ветреная погода не стала препятствием.