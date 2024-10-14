Новосибирские студенты получили грант на развитие «кофейного» стартапа

Фонд содействия инновациям одобрил выделение гранта в размере 4 млн рублей по программе «Старт Цифровые Технологии» резидентам Стартап-студии Новосибирского государственного университета — разработчикам телеграм-бота для кофеен. Об этом сообщает пресс-служба НГУ. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения «умного» маркетинга.

В основную команду разработчиков входят: Иван Моргун и Никита Константинов, студенты 4-го курса Факультета информационных технологий НГУ; Артём Колесник, выпускник Факультета информационных технологий 2023 года; Никита Никитин, выпускник МФТИ 2023 года. В рамках работы по гранту к команде присоединятся Андрей Маринов, выпускник бакалавриата и магистратуры Механико-математического факультета НГУ; Влада Моргун, выпускница бакалавриата и магистратуры Экономического факультета НГУ.

Как рассказывали разработчики, идея проекта возникла у них в ходе диалога в очереди за кофе в Новосибирском государственном университете (НГУ) и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать этот напиток на вынос и не тратить время на ожидание. Так на свет появился Cloffer.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в телеграм-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений.