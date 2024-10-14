Новосибирские студенты получили грант на развитие «кофейного» стартапа

Резиденты Стартап-студии Новосибирского государственного университета разработали телеграм-бот для кофеен.
Фонд содействия инновациям одобрил выделение гранта в размере 4 млн рублей по программе «Старт Цифровые Технологии» резидентам Стартап-студии Новосибирского государственного университета — разработчикам телеграм-бота для кофеен. Об этом сообщает пресс-служба НГУ. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения «умного» маркетинга.
В основную команду разработчиков входят: Иван Моргун и Никита Константинов, студенты 4-го курса Факультета информационных технологий НГУ; Артём Колесник, выпускник Факультета информационных технологий 2023 года; Никита Никитин, выпускник МФТИ 2023 года. В рамках работы по гранту к команде присоединятся Андрей Маринов, выпускник бакалавриата и магистратуры Механико-математического факультета НГУ; Влада Моргун, выпускница бакалавриата и магистратуры Экономического факультета НГУ.
Как рассказывали разработчики, идея проекта возникла у них в ходе диалога в очереди за кофе в Новосибирском государственном университете (НГУ) и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать этот напиток на вынос и не тратить время на ожидание. Так на свет появился Cloffer.
Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в телеграм-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений.
Авторы проекта успешно прошли акселератор «А:СТАРТ», получив билет на резиденство в Академпарке, и стали обладателями главного приза Startup Lynch для студенческих стартапов НГУ весной этого года. Также проект Cloffer прошел отбор и стал участником Сибирской венчурной ярмарки, организованной Новосибирским областным инновационным фондом в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2024». Новый шаг к широкому внедрению своего продукта им позволит сделать грант Фонда содействия инновациям.
— Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени. И прежде всего мы хотим развивать сервис дальше: применять методы машинного обучения для построения «умного» маркетинга. Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису, — рассказал руководитель команды разработчиков Иван Моргун.
Поменяется и внешний облик сервиса: вместо стандартного телеграм-бота он получит полноценный графический интерфейс, в котором можно будет посмотреть на изображения товаров и заказать их в более удобном формате. Кроме того, разработчики сервиса планируют расширять географию: не только подключать заведения общепита в Новосибирске, но и выходить в Омск и Тюмень.
Как отмечают сами разработчики, поддержка фонда оказалась полезной как в материальном плане (что позволило им уделять проекту больше времени), так и в психологическом.
— Победа в конкурсе дает дополнительную уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что эксперты фонда оценили, что наша идея перспективна, — подчеркнул Иван Моргун.
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