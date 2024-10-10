Новосибирцев приглашают поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Новосибирцев могут принять участие в VII ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который организует Банк России.

Онлайн-зачет уже стартовал и продлится по 29 октября. Принять участие в нем могут все желающие — от школьников младших классов до лиц пенсионного возраста.

Вопросы разделены на два уровня сложности: базовый и продвинутый. Ответить на них можно как лично (индивидуальный зачет), так и собрав семейную команду (семейный зачет).

Кроме того, для школьников 7–11-х классов с 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» без дополнительных испытаний.

Расчетное время прохождения индивидуального зачета — не более 20 минут, олимпиадного — не более 40 минут, семейного — не более одного часа. Пройти зачет можно несколько раз (количество попыток не ограничено).

Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru