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Новосибирцы сдали две тонны пластиковых крышечек и почти три тонны батареек

Экологические акции по сбору вторсырья в этом году оказались по-настоящему продуктивными.

pxhere.com

Почти три тонны использованных батареек и две тонны пластиковых крышечек сдали новосибирцы с апреля по октябрь этого года в Центральном парке.

Итоги экологических акций по сбору вторсырья подвели в парке культуры и отдыха «Центральный». Также в парке состоялся квест по сдаче норм ЭкоГТО — в нем приняли участие почти шестьдесят команд.

Новосибирцы прошли десять тематических станций, посвященных разным направлениям экологической сферы: раздельный сбор отходов и переработка, краснокнижные животные и другие.

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