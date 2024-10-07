Новосибирцы сдали две тонны пластиковых крышечек и почти три тонны батареек

Почти три тонны использованных батареек и две тонны пластиковых крышечек сдали новосибирцы с апреля по октябрь этого года в Центральном парке.



Итоги экологических акций по сбору вторсырья подвели в парке культуры и отдыха «Центральный». Также в парке состоялся квест по сдаче норм ЭкоГТО — в нем приняли участие почти шестьдесят команд.



Новосибирцы прошли десять тематических станций, посвященных разным направлениям экологической сферы: раздельный сбор отходов и переработка, краснокнижные животные и другие.