Для пожилых людей Новосибирской области организовали ЗОЖ-флешмоб

Проводимая в рамках Декады пожилых людей традиционная акция в поддержку здорового образа жизни и сохранения активного долголетия прошла 4 октября, собрав на своих площадках порядка 3,5 тысяч участников.

«Оздоровительная акция «Шаги здоровья» с каждым годом становится все более популярной. В этом году к флешмобу присоединились и школьники, приняв эстафету у представителей серебряного возраста. Повышение ежедневной двигательной активности, пропаганда пеших прогулок на свежем воздухе – так можно сформулировать главную задачу этого мероприятия, которое уже стало традиционным для Новосибирской области. По предварительным подсчетам количество участников флешмоба «Шаги здоровья» в текущем году превысит 3,5 тысячи человек», – рассказал о мероприятии заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.