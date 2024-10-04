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Общество

Для пожилых людей Новосибирской области организовали ЗОЖ-флешмоб

Динамичная акция «Шаги здоровья» собрала около 3,5 тысяч участников.

nso.ru

Проводимая в рамках Декады пожилых людей традиционная акция в поддержку здорового образа жизни и сохранения активного долголетия прошла 4 октября, собрав на своих площадках порядка 3,5 тысяч участников.

«Оздоровительная акция «Шаги здоровья» с каждым годом становится все более популярной. В этом году к флешмобу присоединились и школьники, приняв эстафету у представителей серебряного возраста. Повышение ежедневной двигательной активности, пропаганда пеших прогулок на свежем воздухе – так можно сформулировать главную задачу этого мероприятия, которое уже стало традиционным для Новосибирской области. По предварительным подсчетам количество участников флешмоба «Шаги здоровья» в текущем году превысит 3,5 тысячи человек», – рассказал о мероприятии заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

nso.ru

Локация в Колывани стала главной площадкой акции для нашего региона в этом году. Ведущими мероприятия выступили активисты и приверженцы здорового образа жизни – члены клубов здоровья, действующих на территории муниципалитета. После обязательной разминки все участники дружно начали отсчитывать свои «шаги здоровья».

Здесь же все желающие могли посетить и тематические мастер-классы, в том числе познакомиться с гимнастикой цигун. «Я активно занимаюсь китайской практикой, а в этом году с подругами впервые присоединились к флешмобу. Я в восторге! – поделилась впечатлениями 68-летняя Надежда Кутернина. – Если такие мероприятия будут устраивать еженедельно, буду посещать. Ну и, конечно, обязательно приму участие в акции «Шаги здоровья» и в следующем году!»

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