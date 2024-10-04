Одаренная молодежь Новосибирской области привезла два золота и два серебра Дельфийских игр

Делегация талантливой молодёжи Новосибирской области в составе сборной России успешно выступила на Открытых детских Дельфийских играх. По итогам творческих состязаний в копилке новосибирцев – две золотые и две серебряные медали, а также два специальных диплома.

В Бишкеке (Кыргызская Республика) Новосибирскую область на масштабном международном мероприятии представляли 23 человека. Из 10 конкурсных номинаций новосибирцы выступили в пяти – «Скрипка», «Народные инструменты», «Изобразительное искусство», «Народный танец» и «Эстрадное пение».

Больше всего наград принесли учащиеся Новосибирской специальной музыкальной школы: золото у Михаила Филимонченко в номинации «Скрипка», серебро у Лии Рубин в номинации «Скрипка» и Петра Межакова в номинации «Народные инструменты». В числе золотых медалистов также ансамбль народного танца «Сибирские узоры» Дома детского творчества имени А.И. Ефремова. Специальные дипломы получили учащаяся Детской художественной школы р.п. Краснообск Полина Жемчужникова в номинации «Изобразительное искусство» и учащаяся Детской школы искусств №29 г. Новосибирска Эмили Атуахина.