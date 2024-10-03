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В Новосибирской области открыли мурал, посвященный студенческим отрядам

Мурал в честь студенческого движения нанесли на стену Сибирского университета путей сообщения.

Новосибирская область стала одним из десяти российских регионов, в которых реализован проект по разработке и размещению серии муралов к юбилейным датам студенческих отрядов – «Труд крут».

В Новосибирске мурал, посвященный 65-летию зарождения движения и 20-летию создания Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», при поддержке правительства региона открылся 2 октября в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС).

«В этом году мы отмечаем знаковую дату в истории нашей страны – 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Это особая тема, одна из лучших инфраструктурных строек нашей страны. Дорогие друзья, от имени губернатора Новосибирской области поздравляю вас с замечательным праздником, торжественным открытием мурала. Мне кажется, он олицетворяет локомотив будущего. Стремитесь к этому будущему все вместе, дружно, как умеете только вы», – обратилась к студентам замгубернатора региона Валентина Дудникова.

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