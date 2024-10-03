В Новосибирской области открыли мурал, посвященный студенческим отрядам

Новосибирская область стала одним из десяти российских регионов, в которых реализован проект по разработке и размещению серии муралов к юбилейным датам студенческих отрядов – «Труд крут».

В Новосибирске мурал, посвященный 65-летию зарождения движения и 20-летию создания Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», при поддержке правительства региона открылся 2 октября в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС).