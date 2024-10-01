В Новосибирской области организуют кросс-культурную площадку для молодежи

«Форум объединил вокруг себя ребят из Сибирского федерального округа. Сегодня здесь практические все субъекты Сибири. Ребята здесь для того, чтобы показать своим командным духом, что с одной стороны каждая команда – это уникальное явление, а с другой – они объединены общими целями, задачами и работают на будущее своей любимой Сибири. Данный форум проводит Новосибирской государственный технический университет, это реализация Росмолодежь.Гранты. Форум направлен на то, чтобы ребята из одного федерального округа знакомились друг с другом, обменивались идеями для того, чтобы понимать, что будущее в их руках», – рассказала замруководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова.

Участниками форума стали делегации образовательных организаций высшего образования СФО, представленные студентами, магистрантами очного формата обучения из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей, республики Тыва, Красноярского и Алтайского краев. В рамках Форума пройдут творческие конкурсы, спортивные мероприятия, дискуссии, интеллектуальные конкурсы, а также площадки для обмена опытом, организации встреч с интересными людьми.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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