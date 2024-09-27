Декада пожилых людей в Новосибирске: «Шаги здоровья», советское кино и скидки

С 1 октября в Новосибирской области стартует Декада пожилых людей. Главная цель предстоящих мероприятий – повысить в сделать жизнь людей серебряного возраста более интересной и комфортной.



Основные активности Декады анонсировал в ходе пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов. В частности, он отметил, что традиционный флешмоб «Шаги здоровья», который ежегодно собирает порядка 3 тысяч участников, пройдет во всех муниципальных районах 4 октября. В медицинских учреждениях региона откроют свои двери «Школы здоровья» для больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, пройдут тематические лекции по вопросам активного долголетия.



С 1 по 9 октября в кинозале «Синема» организуют ежедневный бесплатный показ советских фильмов. В период Декады людям серебряного возраста бесплатно можно будет посетить Новосибирский краеведческий музей и Зоопарк имени Р. А. Шило. Кроме того, как в областном центре, так и в муниципальных районах пройдут праздничные концерты, конкурсы, посиделки и мастер-классы. Парикмахерские, ремонтные мастерские и другие организации сферы обслуживания будут оказывать пожилым людям услуги со скидкой.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru