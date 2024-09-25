Топ-менеджеры РАТМ Холдинга вновь вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

В 25 рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», сформированный Ассоциацией менеджеров при поддержке издательского дома «Коммерсантъ» и РИА Новости, включили генерального директора ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) Антона Мора, директора по логистике ООО «Сибирское стекло» Дмитрия Мисько и заместителя генерального директора – советника по стратегическим коммуникациям РАТМ Холдинга Ирину Байбарович.

Единственный в России межотраслевой и мультифункциональный рейтинг профессиональной репутации управленцев основан на принципе «лучшие выбирают лучших»: экспертами выступают представители деловых кругов, оценивая достижения персон, а не компаний.

В ТОП-250 высших руководителей вошел Антон Мор, реализовавший инициативы для устойчивого развития «Сибстекла» с опорой на ESG-идеологию, в том числе, выстроив модель «от обработки до утилизации стекольных отходов» в периметре производственной площадки. В ТОП-20 директоров по логистике и цепям поставок – Дмитрий Мисько, переориентировавший завод на сотрудничество с добывающими предприятиями из Сибирского федерального округа, благодаря чему углеродный след при транспортировке минеральных ресурсов был сокращен более чем в два раза. В списке ТОП-80 директоров по общественным и корпоративным связям – Ирина Байбарович, которая обеспечила продвижение интересов «Сибстекла» по воронке принятия решений в рамках долгосрочной стратегии, коррелирующей с целями федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

– Экспертное признание этих заслуг, так или иначе связанных с «зеленой» повесткой, свидетельствует о должном внимании отраслевых сообществ к вопросам экологии, в частности, созданию системы обращения с ТКО, – отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – За результатами «Сибстекла» стоят конкретные люди, организующие командную работу по своим направлениям: транслируя ценности компании, во взаимодействии с партнерами, органами власти и социумом, наши лидеры предлагают оптимальные решения, позволяющие, опираясь на передовые практики, повышать эффективность бизнес-процессов и снижать нагрузку на окружающую среду.

Фото: Алексей Цилер