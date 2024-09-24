Новосибирские эковолонтеры расчистили территорию будущего парка Усть-Тула

112 мешков (660 килограммов) мусора убрали сегодня с территории будущего парка Усть-Тула на экологическом субботнике «Берег добрых дел» в Новосибирске. Субботник проводили в рамках Всероссийского дня чистоты и Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».



В мероприятии приняли участие более студенты НГУЭиУ, СГУГиТ, СибУПК, общественная организация «Бугринский комитет», НРОО «Наше Здоровье», школьники МОУ СОШ 49, специалисты Сибирского ГУ БАНКА РОССИИ, а также жители города». Об этом рассказали в комитете по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска. Команды дружно очистили полтора километра берега реки.