Новосибирские эковолонтеры расчистили территорию будущего парка Усть-Тула

«Улов» экосубботника впечатляет — шестьсот шестьдесят килограммов мусора.
112 мешков (660 килограммов) мусора убрали сегодня с территории будущего парка Усть-Тула на экологическом субботнике «Берег добрых дел» в Новосибирске. Субботник проводили в рамках Всероссийского дня чистоты и Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».
В мероприятии приняли участие более студенты НГУЭиУ, СГУГиТ, СибУПК, общественная организация «Бугринский комитет», НРОО «Наше Здоровье», школьники МОУ СОШ 49, специалисты Сибирского ГУ БАНКА РОССИИ, а также жители города». Об этом рассказали в комитете по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска. Команды дружно очистили полтора километра берега реки.
Организаторы акции — комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, администрация района, совместно с МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство». Все собранные отходы вывезла компания МУП «САХ».
Кубок чистоты завоевала команда ребят из школы №49. Они собрали девятнадцать мешков.
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