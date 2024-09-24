Что такое «БумБатл» и как новосибирцы помогут природе, собрав макулатуру?

«БумБатл» — это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология». Акция проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». «БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Участвовать можно всей семьей — в Год семьи для этого даже появилась отдельная номинация.

А еще участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив — топ-100 творческих участников получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза!

Бумагу можно сдать в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний-участников и пунктах приема. Ближайшую точку сбора можно найти на карте. Каждый участник акции получит подарок.

Каждый неравнодушный может включиться в «БумБатл» и внести свой небольшой «эковклад».