Соцопрос: на какие важные дела у новосибирцев не хватает времени?

Эксперты провели опрос среди новосибирцев, чтобы узнать, как жители распределяют время в течение дня. В результате выяснилось, что большинство (49,8%) не могут выспаться из-за большой нагрузки на работе или дома, пишет НДН.инфо со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Значительную часть времени опрошенные тратят на работу в штате или на фрилансе – 64%. Второе место по популярности занимают дела по дому. Дальше уже идут отдых (25%), путешествия (14%), спорт (12%), встречи с друзьями (10%) и хобби (9%).

Почти 50% пожаловались, что не могут уделить больше времени сну. Еще половина респондентов недовольны тем, что из-за нехватки времени перестали следить за собой: 37,2% не могут найти свободные часы для занятия спортом и 23% полагают, что забросили чтение.