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Соцопрос: на какие важные дела у новосибирцев не хватает времени?

Половина респондентов пожаловались, что хотели бы больше времени тратить на сон, но не имеют такой возможности.

pxhere.com

Эксперты провели опрос среди новосибирцев, чтобы узнать, как жители распределяют время в течение дня. В результате выяснилось, что большинство (49,8%) не могут выспаться из-за большой нагрузки на работе или дома, пишет НДН.инфо со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Значительную часть времени опрошенные тратят на работу в штате или на фрилансе – 64%. Второе место по популярности занимают дела по дому. Дальше уже идут отдых (25%), путешествия (14%), спорт (12%), встречи с друзьями (10%) и хобби (9%).

Почти 50% пожаловались, что не могут уделить больше времени сну. Еще половина респондентов недовольны тем, что из-за нехватки времени перестали следить за собой: 37,2% не могут найти свободные часы для занятия спортом и 23% полагают, что забросили чтение.

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