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Новосибирские дети-сироты получили ключи от новых квартир

В этом году бюджет на приобретение жилья для новосибирских сирот составляет 4,5 миллиарда рублей.

pxhere.com

В церемонии вручения ключей приняла участие начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина. В частности, она подчеркнула, что общий бюджет 2024 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот составляет 4,5 млрд рублей, что позволит приобрести более 1000 квартир в муниципальных образованиях региона. 19 сентября новоселами стали еще семеро сирот, проживающих в сибирской столице.

«Свою эффективность доказала и дополнительная поддержка в виде жилищного сертификата. Эта мера оказалась очень востребованной, поскольку позволяет сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Причем при покупке жилья возможно использование дополнительных личных сбережений, кредитных средств или материнского капитала. Так, с начала текущего года при финансовой поддержке сертификата квартиры приобрели уже 289 человека», - добавила начальник управления.

nso.ru
nso.ru

Для ребят, которые в этом году не будут обеспечены жильем в Новосибирской области предусмотрена мера поддержки в виде компенсации платы за наем жилого помещения в размере от 6 до 16 тысяч рублей до момента получения квартиры. В 2024 году правительством региона на это выделено более 43 миллионов рублей.

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