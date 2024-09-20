Новосибирские дети-сироты получили ключи от новых квартир

В церемонии вручения ключей приняла участие начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина. В частности, она подчеркнула, что общий бюджет 2024 года на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот составляет 4,5 млрд рублей, что позволит приобрести более 1000 квартир в муниципальных образованиях региона. 19 сентября новоселами стали еще семеро сирот, проживающих в сибирской столице.

«Свою эффективность доказала и дополнительная поддержка в виде жилищного сертификата. Эта мера оказалась очень востребованной, поскольку позволяет сиротам, достигшим возраста 23 лет, не дожидаться своей очереди, а самостоятельно выбрать квартиру и приобрести ее в собственность. Причем при покупке жилья возможно использование дополнительных личных сбережений, кредитных средств или материнского капитала. Так, с начала текущего года при финансовой поддержке сертификата квартиры приобрели уже 289 человека», - добавила начальник управления.