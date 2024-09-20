Новосибирский «лесной спецназ» помог тушению пожаров в Туве

«Молодцы, все выдержали испытания пожарной вахты. Все здоровые и воодушевленные приехали домой для продолжения работы на новосибирской земле», — поблагодарил отважных новосибирцев глава регионального минприпроды Евгений Шестернин.
Ежегодно новосибирские пожарные-десантники оказывают помощь соседним регионам. Среди регионов, которым помогал наш «лесной спецназ» в прошлые годы, Республика САХА (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Томская область. В этом году в рамках межрегионального маневрирования группа десантно-пожарной службы была направлена в Республику Тыва, где из-за большой площади, покрытой огнем, был введен режим ЧС.
С 27 августа по 16 сентября группа группа работала Тандинском лесничестве на устранении лесного пожара, примерная площадь которого составила 3 102 га. Пожарные-десантники работали в труднодоступной горной местности, в 12 км до ближайшего населенного пункта Бай-Хаак и в 80 км от столицы республики города Кызыла.
Пожарно-десантная группа вернулась домой, где их встретили министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин и директор «Новосибирской базы авиациаонной охраны лесов» Данияр Сафиуллин.
«Молодцы, все выдержали испытания пожарной вахты. Все здоровые и воодушевленные приехали домой для продолжения работы на новосибирской земле. Это могла сделать только слаженная и дружная команда – иначе не справиться с лесными пожарами, захватывающими огромные площади. Надеюсь, что спокойная лесопожарная обстановка в нашем регионе, обильные осадки дадут вам передохнуть», – сказал Евгений Шестернин.
Пожарным-десантникам, вернувшимся из Республики Тыва, вручили благодарственные письма и памятные сувениры. Поздравил с профессиональным праздником Днем работников леса и поблагодарил за проделанную работу «Новосибирскую авиабазу» и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг:
«Благодаря вашему профессионализму, преданности своему делу, мужеству и стойкости своевременно принимаются все меры по ликвидации и предотвращению лесных пожаров, сохранению сибирской тайги, спасение которой является стратегически важным для всех нас. Жители Тувы высоко ценят огромную помощь, которую оказывает республике Новосибирская база авиационной охраны лесов в тушении лесных пожаров и стабилизации лесопожарной обстановки в регионе», – говорится в телеграмме от главы республики.
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