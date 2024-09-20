Новосибирский «лесной спецназ» помог тушению пожаров в Туве

Ежегодно новосибирские пожарные-десантники оказывают помощь соседним регионам. Среди регионов, которым помогал наш «лесной спецназ» в прошлые годы, Республика САХА (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Томская область. В этом году в рамках межрегионального маневрирования группа десантно-пожарной службы была направлена в Республику Тыва, где из-за большой площади, покрытой огнем, был введен режим ЧС.

С 27 августа по 16 сентября группа группа работала Тандинском лесничестве на устранении лесного пожара, примерная площадь которого составила 3 102 га. Пожарные-десантники работали в труднодоступной горной местности, в 12 км до ближайшего населенного пункта Бай-Хаак и в 80 км от столицы республики города Кызыла.

Пожарно-десантная группа вернулась домой, где их встретили министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин и директор «Новосибирской базы авиациаонной охраны лесов» Данияр Сафиуллин.