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Новосибирцев приглашают поучаствовать в просветительской акции «Финансовый диктант»

Задания включают вопросы в формате тестирования, диктант проходит в онлайн-режиме.

pxhere.com

В период с 17 сентября по 17 октября на официальном сайте финдиктант.рф будет проходить ежегодная просветительская акция «Финансовый диктант».

Финансовый диктант – масштабный проект, участники которого могут проверить уровень своих знаний в области финансов, получить новую и полезную информацию. Мероприятие проводится онлайн, поэтому присоединиться можно из любой точки мира через смартфон, планшет или другое устройство.

Задания включают вопросы в формате тестирования. После прохождения каждый участник получит персональный сертификат с результатом Финдиктанта.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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