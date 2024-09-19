Новосибирцев приглашают поучаствовать в просветительской акции «Финансовый диктант»

В период с 17 сентября по 17 октября на официальном сайте финдиктант.рф будет проходить ежегодная просветительская акция «Финансовый диктант».

Финансовый диктант – масштабный проект, участники которого могут проверить уровень своих знаний в области финансов, получить новую и полезную информацию. Мероприятие проводится онлайн, поэтому присоединиться можно из любой точки мира через смартфон, планшет или другое устройство.

Задания включают вопросы в формате тестирования. После прохождения каждый участник получит персональный сертификат с результатом Финдиктанта.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru