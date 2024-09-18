В Новосибирской области начали выдавать новые удостоверения многодетным семьям

Первые документы нового образца вручены 18 сентября многодетным родителям региона – теперь статус многодетной семьи стал бессрочным, кроме того, семьи смогут использовать удостоверения для получения не только региональных мер поддержки, но и федеральных – по всей России.

«В текущем году во всех субъектах Российской Федерации вводят удостоверение многодетной семьи единого образца. Новый документ включает фотографии родителей, данные детей и сроки действия мер социальной поддержки. Сейчас удостоверение оформляется в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений», – рассказала начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева.

Переоформить удостоверение могут и те семьи, которые уже имеют действующий документ. Подать заявление можно в центр социальной поддержки населения, МФЦ и на портале Госуслуг.

«Если говорить о выплатах и пособиях семьям с детьми, то в Новосибирской области сформирована эффективная система мер социальной поддержки, включая государственные выплаты национального проекта «Демография»: единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье, областной семейный капитал и выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последуюших детей», - добавила Татьяна Мальцева.