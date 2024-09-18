Новосибирцы смогут оценить свои цифровые компетенции на «Цифровом диктанте»

Жители Новосибирской области могут проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность в рамках всероссийской акции «Цифровой диктант», проходящей по национальному проекту «Цифровая экономика РФ».

«В этом году акция юбилейная, пройдет в пятый раз. Новосибирская область – активный участник. В прошлом году уровень цифровых компетенций проверили более 60 тысяч новосибирцев. По количеству участников регион занял второе место в стране. Уровень цифровой грамотности новосибирцев составил 6,41 балла из 10. Это выше, чем в среднем по Сибири и соответствует всероссийскому уровню, но уверен, как кадровая ИТ-столица мы можем лучше. Призываю новосибирцев подготовиться к тестированию заранее и массово поддержать проект», – отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Тестирование будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям, пятый – финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).