Сколько ребят отдохнули в Новосибирской области на летних каникулах?

За три летних месяца на территории Новосибирской области отдохнуло около 123 тысяч детей. В организации отдыха и оздоровления приняли участие 1014 организаций, из них 948 лагерей с дневным пребыванием и 66 загородных лагерей.

Особое внимание в летнюю кампанию было уделено оздоровлению в загородных лагерях отдельных категорий детей. «Отдохнуть смогли более 5800 детей военнослужащих, принимающих участие в СВО и 488 детей сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса. Они получили путевки в первоочередном порядке и на бесплатной основе. Почти 4 тысячи путевок предоставлено также бесплатно для детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Благодаря разработке инклюзивных программ и проведению смен, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья, в текущем году количество отдохнувших детей данной категории увеличено на 1 238 человек и составило 8 867 детей. Всего за летний период в регионе оздоровились порядка 123 тысяч ребят», - рассказала начальник управления семейной политики и защиты прав детей министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина.

По сравнению с прошлым годом количество, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации увеличилось более чем на тысячу и составило 61 840 человек.