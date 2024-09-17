Спать не дают: мешает ли новосибирцам шум по ночам?

В сентябре, до 26-го числа, проводится опрос: мешает ли ночной шум горожанам. В первом полугодии 2024-го сотрудники полиции за нарушения тишины и покоя граждан привлекли к административной ответственности 614 человек. Общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей.

Новосибирцам предлагают высказать своё мнение о проблеме ночного шума: указать его источники, оценить значимость проблемы, выбрать пути решения из указанных вариантов или предложить свои.

Интернет-опрос размещен на портале Госуслуг. Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке.