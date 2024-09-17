Экоактивисты устроили субботник на Михайловской набережной в Новосибирске

Мероприятие прошло при поддержке регионального минприроды в рамках Всероссийской акции «Вода России». В минприроды региона обратился руководитель Городского сообщества «Давай дружить!» Сергей Ефанов с просьбой оказать содействие в проведении экологической акции.

По согласованию с мэрией Новосибирска и при содействии министерства, предоставившего необходимый инвентарь, в прошлые выходные сообщество «Давай дружить!» провело экопрогулку и экопикник на Михайловской набережной. Несмотря на непредсказуемую погоду, пришло большое количество неравнодушных участников, желающих внести свой вклад в сохранение природы.

После экопрогулки активистов ждала восстанавливающая жизненные силы йога, а завершилось мероприятие дружеским пикником, на котором все участники смогли познакомиться поближе.

«Наше сообщество стремится транслировать важные ценности, связанные с заботой о природе. Мы показываем своим примером, как важно воспитывать в обществе отношение к экологии, начиная с наших детей. Важно, чтобы каждый человек осознал свою ответственность за состояние окружающей среды и принял меры для ее сохранения. Важен вклад каждого из нас», – отметил Сергей Ефанов.