Более восьми тысяч первокурсников приняли участие в студенческом параде в Новосибирске

Локацией для масштабного мероприятия стала Михайловская набережная.
14 сентября в регионе прошел Парад российского студенчества, объединивший в этом году более восьми тысяч первокурсников из образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В честь праздника был открыт Международный клуб дружбы Новосибирской области.
Парад открыла заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова: «Дорогие друзья, от имени губернатора региона приветствую вас на этом крутом и масштабном мероприятии. Наш регион всегда отличался яркой и заряженной молодежью. Сегодня здесь собрались большие делегации от образовательных организаций, молодежных центров и студенческих отрядов. Вы на пороге новой жизни, новых свершений, пусть вас ничего не останавливает».
Мероприятие прошло на Михайловской набережной, главными событиями стали выступления творческих молодежных коллективов, популярной группы российской эстрады «Комната культуры», клятва студентов, а также торжественное открытие Международного клуба дружбы Новосибирской области. Старт работе клуба дали иностранные студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования города Новосибирска.
Руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук подчеркнул, что правительством региона уделяется особое внимание развитию молодежных инициатив и отметил: «Работа Международного клуба в регионе позволит сформировать сообщество иностранной и российской молодежи с активной гражданской позицией и реализовать новые проекты в сфере молодежного международного сотрудничества».
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