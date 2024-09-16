Более восьми тысяч первокурсников приняли участие в студенческом параде в Новосибирске

14 сентября в регионе прошел Парад российского студенчества, объединивший в этом году более восьми тысяч первокурсников из образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. В честь праздника был открыт Международный клуб дружбы Новосибирской области.

Парад открыла заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова: «Дорогие друзья, от имени губернатора региона приветствую вас на этом крутом и масштабном мероприятии. Наш регион всегда отличался яркой и заряженной молодежью. Сегодня здесь собрались большие делегации от образовательных организаций, молодежных центров и студенческих отрядов. Вы на пороге новой жизни, новых свершений, пусть вас ничего не останавливает».