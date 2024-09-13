18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирцам рассказали о правилах безопасности на воде осенью

Несмотря на то, что жаркое время позади, некоторые «пловцы» стремятся продлить сезон купаний.

pixabay.com

Лето кончилось — казалось бы, можно забыть о плавании в речках и озерах, а вместе с этим и о мерах предосторожности на воде. Но в хорошие солнечные и выходные дни по-прежнему можно встретить желающих провести отдых у водоемов.

Во избежание несчастных случаев в осенний период, нужно быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде. Осенью температура воды составляет всего 6-10°С, и если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать его движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

Родители, если вы отдыхаете на берегу с маленькими детьми, самое главное правило — дети должны всегда находиться около взрослых, будьте особенно бдительными, не оставляйте их одних у воды без присмотра. Места для игр и развлечений старайтесь выбирать подальше от отвесных берегов, скользких камней и скал, с которых по неосторожности можно упасть в холодную воду. Не разрешайте детям кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: