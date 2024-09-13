Новосибирцам рассказали о правилах безопасности на воде осенью

Лето кончилось — казалось бы, можно забыть о плавании в речках и озерах, а вместе с этим и о мерах предосторожности на воде. Но в хорошие солнечные и выходные дни по-прежнему можно встретить желающих провести отдых у водоемов.

Во избежание несчастных случаев в осенний период, нужно быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила поведения на воде. Осенью температура воды составляет всего 6-10°С, и если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать его движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

Родители, если вы отдыхаете на берегу с маленькими детьми, самое главное правило — дети должны всегда находиться около взрослых, будьте особенно бдительными, не оставляйте их одних у воды без присмотра. Места для игр и развлечений старайтесь выбирать подальше от отвесных берегов, скользких камней и скал, с которых по неосторожности можно упасть в холодную воду. Не разрешайте детям кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.