Новосибирские волонтеры уже в седьмой раз признаны лучшими в стране

Благодаря победе в конкурсе более 6 миллионов рублей дополнительно будет направлено на развитие региональной экосистемы добровольчества, расширение спектра партнерских возможностей с целью усиления сферы добровольчества региона.

Заместитель руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова в рамках пресс-тура в Волонтерский корпус Новосибирской области ознакомилась с одними из лучших волонтерских практик региона.

«Волонтерство – это государственная задача, Президентом нашей страны был инициирован проект «Молодежь и дети», включающий в себя один из федеральных проектов #МЫВМЕСТЕ, проект направлен на развитие добровольчества. Задача государства достучаться до каждого жителя страны, чтобы они откликнулись по своей доброй воле на дело, которое им близко. Кто-то будет помогать животным, кто-то готов стать волонтером-медиком, кому-то ближе экодобровольчество. Например, мы с сотрудниками нашего департамента присоединились к проекту «Доброслужащий», создав свой отряд доброслужащих. Сегодня в Новосибирской области около 850 организаций, сообществ, объединений, которые занимаются добровольчеством по различным направлениям и объединяют уже почти 200 тысяч жителей нашего региона», – отметила Светлана Королькова.