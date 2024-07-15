Новосибирские волонтеры уже в седьмой раз признаны лучшими в стране

Новосибирская область стала победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел».
Благодаря победе в конкурсе более 6 миллионов рублей дополнительно будет направлено на развитие региональной экосистемы добровольчества, расширение спектра партнерских возможностей с целью усиления сферы добровольчества региона.
Заместитель руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова в рамках пресс-тура в Волонтерский корпус Новосибирской области ознакомилась с одними из лучших волонтерских практик региона.
«Волонтерство – это государственная задача, Президентом нашей страны был инициирован проект «Молодежь и дети», включающий в себя один из федеральных проектов #МЫВМЕСТЕ, проект направлен на развитие добровольчества. Задача государства достучаться до каждого жителя страны, чтобы они откликнулись по своей доброй воле на дело, которое им близко. Кто-то будет помогать животным, кто-то готов стать волонтером-медиком, кому-то ближе экодобровольчество. Например, мы с сотрудниками нашего департамента присоединились к проекту «Доброслужащий», создав свой отряд доброслужащих. Сегодня в Новосибирской области около 850 организаций, сообществ, объединений, которые занимаются добровольчеством по различным направлениям и объединяют уже почти 200 тысяч жителей нашего региона», – отметила Светлана Королькова.
Помимо мероприятий Регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» в заявку на конкурс «Регион добрых дел» этого года также вошли мероприятия по улучшению пространств Добро.Центров в городе Искитиме, Татарске, Барабинске и СибГУТИ, а также образовательные мероприятия Добро.Центра «Молоды Душой». Практика будет реализована в 2025 году.
Цель практики заключаются в расширении спектра партнерских возможностей для усиления сферы добровольчества, посредством развития экосистемы, объединяющей Ресурсный центр добровольчества, НКО, бизнес, государственные учреждения и общественные объединения Новосибирской области. Объединение организаций в экосистему позволит транслировать управленческие кейсы, обмениваться ресурсами и опытом, тиражировать добровольческие (волонтерские) практики, а также снизит информационную изолированность.
Полученные средства будут направлены на усиление матерально-технической базы пространств, проведение социологического исследования, обновление позиционирования Ресурсного центра добровольчества, учитывая современные тенденции в сфере добровольчества, образовательные мероприятия для повышения компетенций, внедрение процедуры верификации организаций-партнеров и подключение к региональной образовательной платформе, проведение информационной кампании, а также на проведение мониторинга эффективности работы партнерских организаций. Новосибирская область активно реализует федеральные, региональные программы и проекты, способствующие развитию добровольчества в регионе.
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