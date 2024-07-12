В новосибирских лагерях завершилась первая летняя смена

Вопросы проведения первой летней смены, повышения статуса вожатого, обеспечения безопасности, работы лагерей с дневным пребыванием, рассмотрены на заседании комиссии региона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Заседание прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, в частности, замгубернатора подчеркнул, что обеспечение безопасного и качественного отдыха и занятости детей в летний период – одна из ключевых задач работы правительства Новосибирской области.

«До завершения летней оздоровительной кампании необходимо обеспечить максимальную занятость детей. По итогам первой смены в загородных организациях отдыха не допущено вспышек массовых заболевай детей и персонала. Все организации детского отдыха работали и продолжат работать под контролем муниципалитетов и соответствующих органов, особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, в том числе, недопущению работы несанкционированных лагерей, не включенных в соответствующий реестр. В этом году особый статус обрела работа по взаимодействию с вожатским корпусом, хорошо, что удалось отладить вопросы подготовки кадров. Важнейшим направлением остается обеспечение занятости детей в летний период, особенно это касается детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для гармоничной организации досуга ребят также нужно задействовать потенциал дополнительного образования региона», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в июне 2024 года в регионе открыты 970 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 913 – с дневным пребыванием.