Новосибирские экоактивисты устроили уборку на острове Кораблик

Юные новосибирцы собрали больше шестидесяти мешков мусора.
«Экологический теплоход» с юными добровольцами на борту вновь отправился на остров Кораблик. Сто шестьдесят участников экологической акции собрали на острове более шестидесяти мешков бытового мусора: неперерабатываемые отходы и вторсырье, которое отправят сначала на дополнительную сортировку, а потом – на переработку.
После уборки мусора на острове состоялись кулинарный конкурс «Экостол», фестиваль нательной живописи, конкурс экологической моды «Экостиль», конкурс песочных построек и состязание «Веселые старты».
Комментарии (0)