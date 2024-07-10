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Общество

Новосибирские экоактивисты устроили уборку на острове Кораблик

Юные новосибирцы собрали больше шестидесяти мешков мусора.

мэрия Новосибирска

«Экологический теплоход» с юными добровольцами на борту вновь отправился на остров Кораблик. Сто шестьдесят участников экологической акции собрали на острове более шестидесяти мешков бытового мусора: неперерабатываемые отходы и вторсырье, которое отправят сначала на дополнительную сортировку, а потом – на переработку.

мэрия Новосибирска

После уборки мусора на острове состоялись кулинарный конкурс «Экостол», фестиваль нательной живописи, конкурс экологической моды «Экостиль», конкурс песочных построек и состязание «Веселые старты».

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