Новосибирские экоактивисты устроили уборку на острове Кораблик

«Экологический теплоход» с юными добровольцами на борту вновь отправился на остров Кораблик. Сто шестьдесят участников экологической акции собрали на острове более шестидесяти мешков бытового мусора: неперерабатываемые отходы и вторсырье, которое отправят сначала на дополнительную сортировку, а потом – на переработку.