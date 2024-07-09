Новосибирская область стала одним из регионов-лидеров международной акции «Сад памяти»

На территории региона завершились посадки деревьев, организованные в рамках международной акции "Сад памяти". Десятки тысяч человек по всей области приняли участие в памятном мероприятии. В области высажено 137 654 тысяч молодых сосен, елей и лиственных деревьев. Достичь такого результата удалось в основном благодаря активной позиции жителей районов, волонтерского и корпоративного корпусов.

"Сад памяти" - это больше чем акция, это традиция, которая объединяет людей не только по стране, но и даже за ее пределами. Все деревья, которые высаживают участники, глубоко прорастают корнями, так же, как и наша память о героях Великой Отечественной Войны", - отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

В прошлом году Новосибирская область вошла в тройку лидеров в номинации "Самые активные Волонтеры Леса", уступив лишь Липецкой области. Тогда в акции приняли участие 8 600 жителей региона. Их силами было высажено более 130 тыс. молодых деревьев. В этом году деревья высадили 4699 человек на 197 площадках, что позволило Новосибирской области стать седьмой в рейтинги самых активных по количеству локаций.

Спасибо всем, кто внес личный клад в память, озеленение и просвещение. Такие инициативы позволяют формировать экологическую культуру, прививать любовь, бережное отношение к лесу и природе.